Známá zpěvačka, která často retušuje celulitidu, zabalila pozadí do síťovky a vyrazila do ulic

Iggy Azalea se nebojí ukázat své přednosti. Profimedia.cz

Takhle spoře oděna si vyšla do ulic LA a okamžitě na sebe upoutala veškerou pozornost. Ostatně v LA je nyní pěkné horko, takže se jí ani nedivíme, že si vyšla skoro nahá. Iggy nedávno oznámila svůj comeback na hudební scénu po pětileté pauze, kdy bojovala s psychickými problémy. Vydala single s raperem Tygou, o kterém se spekulovalo, že je její novou láskou.

Azalea to však popřela s tím, že jsou jen přátelé a ona sama by si ráda našla někoho, kdo není známou osobností. Po jejím posledním vztahu s hráčem NBA Nickem Youngem (33), se jí ani nedivíme. Ten jí totiž velmi nepěkně a veřejně ponížil, když ji podvedl se svou bývalkou, se kterou má syna Nicka Jr. A co čert nechtěl, opětovně svou ex přivedl do jiného stavu. Iggy to zlomilo srdce a jejímu zdravotnímu stavu to příliš nepomohlo. Snad si její srdce v budoucnu získá někdo, kdo si Iggy zaslouží víc. ■