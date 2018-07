Tenhle pohled nikdy neomrzí: Svůdná manželka Jiřího Pomejeho Andrea vystavila své sexy tělo!

Andrea by se mohla živit modelingem. Foto: Super.cz/Daniel Zahrádka

„S Danem Zahrádkou jsem fotila už jednou sérii fotek pro moje promo. Fotky budou používány na plakáty k mým akcím,“ svěřila Pomeje, která se může chlubit nejen bujným dekoltem, ale také dokonalýma nohama, se kterýma by se rozhodně ve světě modelingu neztratila.

„Jako modelka si nepřipadám, vnímám to spíš jako nutnost. Ale s Danem je to vždycky fajn, spoléhám se na to, že focení bude rychlé s dobrým výsledkem,“ svěřila Super.cz Andrea, která na snímcích vypadá opravdu božsky. Jak nám také prozradila, přes týden si Pomeje užívá léto s dcerou Aničkou a o víkendech je v jednom kole.

„Teď mě v létě čekají festivaly. Objevím se už třeba v sobotu v Novém Jičíně na Open Airu. Potkat se můžeme třeba na Sázavafestu nebo na Wilsonské přehradě, kde hraju každý rok,“ řekla manželka Jiřího Pomeje.

Ta také pravidelně létala vystupovat do Thajska, to zatím ale kvůli rodinné situaci neplánuje. „Uvidíme příští rok, ráda bych se do Thajska vrátila. Tam mám dveře otevřené kdykoliv, ale nyní beru akce v Česku,“ dodala sexy Andrea. ■