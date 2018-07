Lásku k o 32 let mladšímu milenci dává opět na odiv: Gregorová a Koptík ruku v ruce cukrují jako hrdličky

Hana Gregorová dává lásku s Ondřejem Koptíkem opět na odiv. Profimedia.cz

Koktejl štěstí spisovatelky a moderátorky Ivy Lecké je jakýmsi návodem, jak v sobě štěstí objevit. "Já to mám radši komplikovanější," smála se Hanka, která prozradila, že se sama chystá knihu napsat. A o kom jiném než o zesnulém manželovi Radoslavu Brzobohatém. "Myslím na to už šest let a mám zatím hlavně název. Bude se jmenovat Žila jsem s idolem," prozradila nám herečka. A zástupkyně vydavatelství se toho hned chytla a málem už na místě sepsaly smlouvu.

S Hankou a Ondřejem jsme chvilku poseděli i na terase kavárny, kde křest probíhal. Vypadali spokojeně, Koptík kolem Gregorové běhal jako zamilovaný školák, a že by si snad sama zapálila cigaretu, nehrozilo. Vyladili se do stejných barev a slušelo jim to, jako by mezi nimi ani nebyl 32letý věkový rozdíl. "Máme konečně volno. Ještě před týdnem jsem byla v divadle, ale znovu zkoušet začínáme až v srpnu, tak si to užívám. A dovolená? Nic naplánovaného nemáme, ale možná si najdeme nějaký last minute," plánuje herečka. ■