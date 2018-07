Blonďatá kočička z Bajkerů trénuje na miminko: V nové roli si vycpávala břicho a rodila

Štěpánka Fingerhutová bude v novém seriálu rodit. Super.cz

"Je to kriminální drama, které se věnuje rasismu a zároveň otevírá i jiné otázky. A v mojí rodině se odehrává takové tajemství, které ještě nemůžu prozradit, ale bude to hodně zajímavé," řekla nám Štěpánka po besedě k seriálu.

Proradila ovšem, že bude v seriálu čekat miminko a také rodit. "Bylo to hodně náročné, a to to byl jenom falešný porod. Hodně jsme si zjišťovala, doma jsme chodila s molitanovým břichem, abych si na to zvykla a vypadalo to na kameru přirozeně," vyprávěla herečka, která sama rodinu s přítelem Martinem, s nímž ji můžete vidět na videu, nějaký ten rok ještě neplánuje. ■