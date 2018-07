Heidi Klum se svlékla donaha a provokovala fanoušky svým božským tělem

Heidi vypadá na svůj věk skvěle! Profimedia.cz

Modelka Heidi Klum (45) se opravdu nezdá! Jen nedávno si vyrazila bez podprsenky a teď se vystavila na svém Instagramu pro změnu úplně nahá. A to rovnou v okně hotelu v New Jersey při západu slunce. Větší romantika už to být nemohla.