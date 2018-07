Doleželová má rok po porodu nižší váhu než před otěhotněním! S tímhle tělem bodovala před 14 lety na Miss

Jana Doleželová Super.cz

"Je to přesně rok, před týdnem jsme slavili první narozeniny. Slavili jsme na Moravě u babiček, byl dort, jedna svíčka, bylo to komorní," řekla Super.cz Jana, která s partnerem i dcerou přijela na tři dny do Karlových Varů na filmový festival. Místo filmů si užívají lázeňské pohody.

Jana stále prakticky nepije alkohol, dceru ještě kojí. Mám tak jednu skleničku za den, není to velké popíjení. Stále ještě kojím jednou denně v noci," vysvětluje.

Váhu si pochvaluje. "Trošku jsem štíhlejší než před otěhotněním. Jsem asi na váze, kterou jsem měla před lety na Miss. Myslím, že to je tím, že jsem kojila, neměla jsem k ruce babičky, malá mě hodně zaměstnávala," vysvětluje. ■