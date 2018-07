Nová Česká Miss boduje: Krásná Lea Šteflíčková měsíc po triumfu zářila ve Varech na módní show

Lea Šteflíčková si módní show Beaty Rajské užila. Super.cz

"Ve Varech jsem poprvé a moc si to užívám. Je to velká prestiž. Taková příležitost obvykle nepadá hned takhle brzy po Miss. Jsem moc ráda, že hned po vítězství můžu jít takhle krásnou a prestižní přehlídku pro Beatu," řekla Super.cz nová Česká Miss.

Už za pár dní Leu čeká stěhování do missího bytu do Prahy. "Těším se moc na moment, kdy sbalím věci a přestěhuji se. Budu to mít všude blízko a nebudu muset stále cestovat. Stěhuje se za mnou i přítel," dodala Lea. ■