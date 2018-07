Tahle blond kočka už není sama: Nádherná herečka a kráska z filmu o Lídě Baarové má novou lásku

Kateřina Klausová je prý čerstvě zamilovaná. Super.cz

Modelka, herečka a nyní také moderátorka Kateřina Klausová už není sama. Krásná blondýnka prozradila, že má novou lásku. A je to velmi čerstvé. "Mám se výborně, ano, nejsem sama a jsem moc spokojená. Mám se fajn, zatím se to nesnažím škatulkovat. Ještě nevím, co se z toho vyvine, uvidím," řekla Super.cz Klausová.

Do Karlových Varů přijela s módní televizí Fashion Tv, pro kterou natáčí reportáže. "Dnes jsem tady tři v jednom, jsem za herečku, modelku a teď aktuálně za moderátorku. Moderuji krátce, zatím je to fajn. Mám skvělé kolegy," prozrazuje.

Vyhrála náročný konkurs, a o přízeň fanoušků nakonec musela bojovat ještě na sociální síti. "Nervy to nebyly, šla jsem do toho s pocitem, že co se má stát, stane se. Snažila jsem si to užít, moc to neřešit," říká kráska, která si ve filmu Lída Baarová zahrála Adinu Mandlovou.

Na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech zářila v šatech dua Poner. "Padnou mi skvěle. Přišla jsem na poslední chvíli, doslova mi zachránili zadek. Šaty jsem si zamilovala, zbožňuju je," dodala. ■