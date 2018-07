Potvrdila roli módní ikony. Aňa Geislerová zářila na zahájení v úchvatných šatech a těchto špercích za milióny

Aňa Geislerová oslnila karlovarský filmový festival. Super.cz

"Asi před měsícem jsme se s Ivanou potkaly a došlo mi, že by bylo příjemný nemít stres na poslední chvíli. Šily jsme šaty přímo na opening. Naprosto jí důvěřuji," řekla Super.cz Aňa, která před rokem nafotila pro Ivanu kampaň.

I když ji má návrhářka v oku, zkoušek bylo nyní hodně. "Je to jeden z nejpečlivějších lidí co znám, zkoušek jsme měly dost, až mě to překvapilo. Je naprostý perfekcionista a profesionál, vše chce mít naprosto dokonalý," vysvětluje.

Šperky Cartier patřily mezi dámami jednoznačně k těm nejdražším. Částku však Geislerová neprozradila. "Vím to přesně, viděla jsem to sečtený. Je to součást protokolu, že by člověk měl vědět, co si odváží, s čím zachází. Dáma ale o penězích nehovoří. Šperky jsou to nádherné, myslím, že si navzájem slušíme," dodala herečka. ■