Krásná Jenovéfa Boková a vítěz Robinsonova ostrova poprvé jako pár! Takhle jim to slušelo na zahájení filmového festivalu

Martin Složil se ve Varech poprvé objevil po boku Jenovéfy Bokové.

"Jsem tady s Jenůfkou na její pozvání. Jsem velký filmový fanoušek. Už máme nakoupené lístky na sobotu, určitě se na nějaký film zajdeme podívat," řekl Super.cz Martin s tím, že je na festivalu poprvé.

Jenovéfa oblékla šaty z dílny Odivi, on černý oblek. "Semlelo se to nějak, není to o tom, že bychom to nějak moc plánovali," vysvětluje.

Jak se pár seznámil? "Potkali jsme se náhodou, bylo to spontánní, hrozně hezký. Potkali jsme se jednou večer a vznikl z toho krásný vztah," usmívá se vítěz Robinsonova ostrova. "Je nejen krásná, ale také charizmatická, inteligentní, je s ní sranda. Slečna do života," upřesnil.

Co bude nyní dělat s výhrou za Robinsonův ostrov? Martin vyhrál dva a půl miliónu korun. "Peníze zatím stále leží, nechci to uspěchat. Ve chvíli, kdy se otevře nějaký plán, tak teprve s nimi začnu nakládat," dodal ■