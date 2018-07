Brazilské modelky se odvázaly při podpoře národního týmu. Které to jako fanynce slušelo více?

Izabel (vlevo) a Alessandra (vpravo) jsou opravdu krásné fanynky. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Brazílie je na tom vskutku dobře. Na zápas se Srbskem dorazily hned dvě slavné brazilské modelky, které nešlo přehlédnout. Izabel Goulart (33) vypadala velmi roztomile a v bílých kraťáskách s třásněmi na ni byl opravdu hezký pohled. Mezitím její přítel německý brankář Kevin Trapp (27) splakal nad hořkou prohrou německého týmu.

Na druhé straně fandila další brazilská kráska v národním dresu Alessandra Ambrosio (37), která si vyrazila s kamarádkou modelkou. Ta se rozvášnila o něco víc a v kšiltovce v zelenožlutých barvách jí to také velmi slušelo. Těžko rozhodnout, které to na zápasu slušelo víc. Ostatně, rozhodněte to sami. ■