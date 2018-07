Nechce nic podcenit: Kubelková bude na svou první muzikálovou roli trénovat celé léto

Iva svůj úsměv nikdy neztrácí. Foto: archiv Divadla Broadway

„Zpívá se mi dobře a spolupráce s Janou Balašovou je pro mě velmi inspirativní. Hltám každou její radu ohledně techniky zpěvu. Písničky, které ve filmovém Trháku zpívá Hana Zagorová, jsou velmi chytlavé,“ svěřila Kubelková, která se objeví v muzikálu Trhák, který vzniká podle stejnojmenného filmu.

„Je to můj první muzikál. Zkoušky jdou krásně. Radek Balaš má úžasný přístup k hercům a umí vytvořit skvělou atmosféru,“ popsala Super.cz průběh zkoušek půvabná herečka, která plánuje v červenci vyjet do zahraničí, od srpna se ale už opět ponoří do zkoušení.

„Na dovolenou se chystáme do Barcelony, do Řecka pod Olymp a také na Slovensko do Bešeňové, kde jsou termální aquaparky,“ dodala závěrem půvabná Iva, která v roli učitelky Veverkové díky svému půvabu rozhodně zazáří. ■