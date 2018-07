Nerozvrátí česká Barbie čerstvé manželství? Myslivcová plní novopečenému ženáči Vágnerovi jeho mužské potřeby

Růžová blondýna obluzuje čerstvě ženatého zpěváka.

Blogerka posedlá růžovou tentokrát neukazuje svůj luxusní život, jako například v klipu Pink Luxury. „Klip je sice vztahový, ale v první řadě je o srandě. Nečekejte nějakou tragédii. Fakt jsme si to všichni moc užili,“ usmívala se Myslivcová. Růžová blondýna vznikla z autorského pera skladatelky a textařky Patricie Fuxové.

Jak se k tomu tedy dostal syn slavného hudebního skladatele Josef Vágner? „Ke spolupráci s Dominikou mě přivedla právě autorka písničky Patricie. Samozřejmě mě také potěšilo, že se nápad na toto spojení líbil i Dominice,“ vysvětloval zpěvák, který se nedávno na Krétě oženil.

Videoklip ale vznikal ještě v době, kdy teprve probíhaly poslední přípravy na velkou událost. „Dominika je první blondýnka, se kterou mi moje žena dovolila spolupracovat a zvěčnit se ve videoklip,“ smál se Josef. Žádné drama se naštěstí doma nekonalo. „My jsme k tomu od samého začátku přistupovali jako ke srandě a nadsázce, takže jak natáčení ve studiu, tak i točení videoklipu bylo velká zábava.“ Ve stejném duchu přikyvovala i Myslivcová. „Kdo někdy něco podobného točil, tak ví, že občas to bývá opravdu nudné a dlouhé. Pořád na něco čekáte, upravujete, děláte znovu. Tady jsme se ale v podstatě nepřestali smát. Byli jsme skvělý tým, takže to šlo v podstatě samo. V písničce se určitě dost lidí najde. Prostě ne vždy je to s těmi blondýnkami tak růžové, jak to vypadá na první pohled. Vím, o čem mluvím.“

Někoho možná překvapí ve videoklipu účast Radima Uzla. S nápadem obsadit známého sexuologa přišel právě Josef Vágner. „Měl jsem radost, že jeho angažování vyšlo. Jeho přítomnost totiž vše skvěle podtrhla. Představa o tom, že jde o zpověď zoufalého chlapa s jasnými potřebami tak nabyla jasných obrysů. Mám rád humor a nadsázku a oceňuji, když si člověk udělá srandu sám ze sebe. Věřím, že přesně to se nám ve videoklipu podařilo.“

Natáčení si pochvaloval i sám Uzel. „Bylo to pěkné. Myslím, že diváci videoklip ocení. Hlavně je důležité mít na paměti, že jde opravdu o nadsázku a zábavu,“ měl jasno známý lékař. ■