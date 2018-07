Z Jany Plodkové bude chalupářka. Oázu klidu našla na chatě s krásným výhledem

Jana Plodková Foto: Deelive

„Budu točit film, pohádku a seriál. Zní to sice tak, že toho mám hodně, ale ono se to nakonec hezky poskládá a srovná. Navíc celý červenec mám volný,” usmívá se Jana a jedním dechem dodává: „Možná naplánujeme na poslední chvíli nějakou cestu po Evropě, ale spíš bych to tipovala tak, že budeme v Česku.”

Čas chtějí partneři trávit i na chalupě v horách, kterou si pořídili. „Filip už dlouho hledal objekt, kam by mohl utéct a tvořit vlastní věci. Pak jsme našli toto místo, které je pro nás dech beroucí. Je to starší objekt, a tak se citlivé rekonstrukci nevyhneme. Rádi bychom to zachovali v co nejpůvodnější míře,” dodává Plodková. ■