5 celebrit, které se toho nebojí a klidně si vyjdou bez kalhotek: Dál už opravdu zajít nemohly!

Tyto slavné celebrity si na spodní prádlo příliš nepotrpí. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Většina celebrit v dnešní době zahazuje spíš podprsenky , ale pro některé je to pořád málo a provokují ještě víc. Záměrně tak volí róby s rozparky až do nebe a s kalhotkami se raději ani neobtěžují.

Lady Gaga

Lady Gaga (32) přijela evidentně bez spodního prádla před pár lety do show Good Morning America. Titěrný outfit jí pomalu nezakrýval ani to, co měl a všichni přítomní možná měli hned o něco lepší den, když z auta vystoupila.

Paris Hilton

Paris Hilton (37) bez kalhotek chodí poměrně často, nicméně asi jen málokomu se nevryly do paměti její pověstné růžové šaty, které si oblékla na vlastní narozeninovou party v roce 2014. Měly totiž rozparek výš, než je zvykem a celý svět tehdy opravdu děkoval bohu, že si Paris potrpí na depilaci intimních partií.

Jennifer Lopez

Na odvážné outfity Jennifer Lopez (48) opravdu užije, jen co je pravda. Při svých vystoupeních se ale často trochu zapomene a hned je skandál na světě. Naštěstí na Jennifer není nic, z čeho by člověk oslepl.

Iggy Azalea

V poslední době se Iggy Azalea (28) odhaluje kompletně donaha, ale to ovšem neznamená, že tomu v minulosti bylo jinak. Šatům s rozparkem holdovala i dřív. A do takových šatů si jednoduše nemůžete vzít spodní prádlo. Aspoň nás na slavné raperce už nemá co překvapit.

Bella Hadid

Jednou odhalí prsa jindy ohanbí. Bella Hadid (21) vyrazila do Paříže na přehlídku Louis Vuitton Menswear Spring/Summer 2019. Rudý overal navíc odhalil, že Bella dorazila bez kalhotek. Ne, že by se nebylo na co dívat! Snad slavnou modelku na akci příliš neofouklo. ■