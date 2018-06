Vary se mají na co těšit! Andrea Verešová opět vynese na filmovém festivalu zatraceně sexy šaty

Andrea Verešová se už těší do Varů. Super.cz

"Letos mám hodně pracovních aktivit, přijala jsem pozvání a budeme opět ve Varech," řekla Super.cz Verešová.

Šaty už se šijí, zdaleka však není hotovo. "Už mě začíná tlačit čas, v sobotu odlétám do Francie a zjišťuji, že je toho ještě hodně co dodělat. Protože nechci opakovat poslední léta, kdy jsem toho měla hodně, protože jsem nevěděla, co mě čeká, co bude za dress code potřebný na akce, tak jsem toho brala víc, abych se nemusela vracet pořád domů a ztrácet drahocenné hodiny. Letos chci jet přesně na akce, na kterých vím, co mě čeká, jaké budu mít aktivity," vysvětluje.

"Budu to mít přesně nalajnované a stylingy vyladěné. Přilétáme z Francie v pátek v noci, v sobotu vyprovodím děti na tábor a utíkám na svoji první akci ve Varech. Budu mít nabitý program. Čeká mě charitativní den dětí s mojí nadací, bude přehlídka mojí kolekce, chystám se na další akce," uzavřela Verešová. ■