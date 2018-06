Moderátor Medúzy Aleš Juchelka: Promluvil o umírání syna Olivera (†10)

Známý moderátor ztratil před rokem syna. Profimedia.cz

„Najednou volali tady z Fakultní nemocnice v Ostravě a řekli takový dlouhý název mukopolysacharidóza typu IIIA a řekli rovnou manželce do telefonu, že nám v pondělí na speciálním oddělení v Praze domluvili schůzku a musíme jet do Prahy,“ svěřil Aleš, jehož syna postihlo vzácné metabolické onemocnění, které je dědičné. Rodiče ale byli zdraví přenašeči a měli tu smůlu. „Naše děti musely jít okamžitě na vyšetření, zda nejsou také přenašeči,“ svěřil moderátor.

Juchelkova manželka zůstala se synem doma a začali se o něho starat. S tím, jak se nemoc vyvíjela, postupně potřebovali ošetřovatelku a nejrůznější vybavení domácnosti. „Potřebovali jsme první vozík, pak druhý vozík. Když jsme se naučili manipulovat s vozíkem, přišel další, kde napůl ležel, protože už nemohl sedět,“ popsal těžké období známý moderátor.

„Po tomto vozíku, který byl obrovský a my jsme kvůli tomu koupili auto, se to najednou zvrtlo tak, že asi 3 měsíce poté, co jsme koupili auto na vozíček a speciální výbavu, tak se stal ležákem,“ prozradil nyní v pořadu 13. komnata Juchelka. Nemoc jeho syna rychle postupovala a v loňském roce je navždy opustil. To ráno smutnou zprávu Alešovi oznámila jeho manželka. „Ráno za mnou přišla do ložnice, že už se to stalo. Řekla jenom jedno slovo, a to bylo už,“ dodal smutně moderátor, jehož premiérový díl 13. komnaty poběží 22. června ve 21:25 na ČT1. ■