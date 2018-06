Rebelka z britské královské rodiny: Mladá lady ukázala tetování a nechtěně i ňadro

Lady Amelia Windsor Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Ta na akci pobývala s kamarádkou, která sice oblékla jasně oranžové šaty, ale byla to Amelia, která na sebe strhla víc pozornosti. Nejen krásnými šaty značky Chanel, ale hlavně tetováními, která z nich vykukovala. To na boku, dva lístky vedle levého prsu, obzvlášť svádělo k pohledu.

A bylo by tím nejdráždivějším, co ten večer předvedla, kdyby při odjezdu trochu šikovněji nasedla do přistaveného vozu. To se ale tak úplně nepovedlo a vzhledem ke střihu šatů při předklonu ukázala téměř celé ňadro.

Na těle má mladá aristokratka ještě další dvě tetování: nad levým zápěstím tři zvířata, symbolizující pouto mezi ní a jejími sourozenci, sestrou Marinou a bratrem Edwardem, a na levé lopatce pak tygra. ■