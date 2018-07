Po zasnoubení je dcera Urbánkové v Česku. Budoucí americký ženich se ale neukázal

Jana Fabiánová (vpravo) v Praze bez snoubence. Foto: Cinema City-IMAX

„Jsem tady jen na tři týdny. Natáčím pro Českou televizi seriál Rapl. Chystáme tady zároveň dva muzikály, které se budou hrát od září, jeden se bude hrát v Semaforu a druhý v Kotvě,” vysvětlila důvod své přítomnosti v Česku sympatická blondýnka.

Fabiánová přicestovala do Prahy bez svého snoubence, který je zároveň kytarista v její kapele The Infinite Seas, ale brzy se tu s ním ukáže. „Přivezu si ho v srpnu, budeme tady spolu chtít chvíli být,” říká Jana.

Ptali jsme se Jany, jestli už se s jejím snoubencem seznámila její slavná maminka. „Maminka už Dina viděla, protože jsme spolu jeli na podzim turné po Evropě, tak jsem jí ho přivezla ukázat,” říká.

Jana doufá, že ke svatbě dojde do roka a do dne od zasnoubení. „Řešili jsme, že bychom uspořádali dvě svatby. Jelikož Dino je Američan původem z Indie, tak by byla jedna v Česku a druhá v Indii. Strašně mě lákají indické svatby, ráda bych to zažila,” potutelně se usmívá Jana Fabiánová. ■