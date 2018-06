Meghan Markle si užívá královniny přízně: Tenhle luxusní dárek od ní dostala!

Meghan si s královnou rozumí. Profimedia.cz

Buckinghamský palác potvrdil portálu eonline.com, že se jedná skutečně o dárek od královny, nicméně není jasné, jestli šperk pochází z královniny osobní sbírky, nebo byl pořízen speciálně pro tuto příležitost.

Ostatně nebylo by to poprvé, co by královna sáhla do své sbírky. Na svatbu Meghan zapůjčila královský diadém, který byl zhotoven v roce 1932. Je vidět, že se tyto dámy sbližují velice rychle. Během společného výletu to vypadalo, že se dobře bavily. Kdo by se také nebavil, když dostal od královny takový dárek. ■