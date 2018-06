Co by na to asi řekl její slavný manžel? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Manželka Lorenza Lamase se při tréninku pěkně zapotila. K fešnému svalovci se měla trochu víc, než bylo třeba

Shawna Craig (31) se proslavila díky show Second Wives Club, ale především díky svému slavnému manželovi Lorenzu Lamasovi (60). Na sociálních sítích pravidelně sdílí své drsné tréninky, nicméně ten poslední si asi za rámeček nedá. Byla totiž přistižena ve velmi kompromitujících pózách s Davidem McIntoshem (32).

Bývalý přítel oplácané krásky Kelly Brook (38) ukázal vypracované svaly a sám vypadal, že mu blízkost Shawny nijak nevadí. Dokonce se spolu následně osprchovali. Kdybychom nevěděli, že je Shawna vdaná za hereckou legendu, vůbec bychom nepochybovali, že tihle dva tvoří pár. Shawna je pátou manželkou Lamase a v roce 2015 jako náhradní matka porodila jeho dceři syna Lyona. Hercova dcera Shayne měla problémy počít, a tak se Shawna nabídla, že nevlastní dceři pomůže. „Byla jsem šťastná, že jsem mohla pomoci. Všichni jsme moc rádi, že můžeme Lyona vidět, jak vyrůstá a má se dobře,“ svěřila se Shawna portálu Closer. ■