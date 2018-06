Erbová se stala patronkou samoživitelek: Z vlastní zkušenosti vím, jaké to je být na děti sama

Vlaďka Erbová se synem Markusem a dcerou Viktorkou Herminapress

Dvanáctiletá dcera Viktorka je dcerou hokejisty Zdeňka Bahenského a pětiletý Markus je synem bývalého bouřlivého fotbalisty Tomáše Řepky, s nímž Erbová nyní prožívá krušné chvíle. O syna se dle jejích slov příliš nezajímá. Dokonce požaduje snížit alimenty.

„Víte, je to hrozné, když ženská zůstane na děti sama bez pomoci partnera, manžela. Já tedy měla alespoň to štěstí, že mi vždycky pomohli rodiče nebo přátelé. A také jsem si hned našla nějakou práci, tudíž jsem nemusela být na nikom finančně závislá,“ svěřila se Super.cz Erbová s tím, že po přestěhování se za přítelem Michalem Gulašim do Brna si našla okamžitě práci.

„Mě nemusí nikdo živit, ale samozřejmě když mi partner nebo rodiče děti pohlídají, vyzvednou ze školy nebo z kroužků, to je nesmírná pomoc. Ne každý ji má,“ vysvětluje prsatá modelka, která se tak nedávno stala patronkou mostecké pobočky obecně prospěšné společnosti Women for Women, která pomáhá ženám s dětmi, které jsou ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně.

„Jsem ráda, že v mém rodném kraji konečně podobná pomoc existuje. Jak jsem řekla, ne každý má to štěstí jako já, že se mi dostalo pomoci blízkých. Jsou to ale kolikrát tak těžké chvíle, kdy potřebujete i pomoc odborníka a ten něco stojí, to si někdo, kdo něco podobného nezažil, nedokáže představit,“ říká Erbová.