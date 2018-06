5 slavných párů, které překonaly nevěru. Tyto ženy by zasloužily medaile!

Tyto slavné ženy dokázaly svým manželům odpustit. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Beyoncé a Jay-Z

Není zářnějšího příkladu a obdivuhodnější ženy, než je Beyoncé. Jay-Z ji podle všeho nepodváděl jednou, ale hned několikrát. V roce 2016 mu v reakci na jeho nevěru dokonce věnovala celé album Lemonade. Přesto pár zůstal ve svazku manželském a k dceři Blue Ivy (6) si následně pořídil ještě dvojčata Rumi a Sira (1). Klobouk dolů Bey, tohle by rozhodně nezvládla každá.

Victoria a David Beckhamovi

Poté, co byl David Beckham (43) v roce 2004 spatřen v nočním klubu s hvězdou reality show Rebeccou Loos, Victoria zůstala stát při svém muži. A to dokonce i poté, co Loos o aféře promluvila veřejně a stala se díky ní známou. Victoria se k věci nevyjádřila a soustředila se raději na rodinu. Má rozhodně náš obdiv.

Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick

Matthew Broderick není žádný Božský a Sarah si s ním užila své. Během děkovné řeči na Zlatých Glóbech 2001, kdy vyhrála cenu za nejlepší herečku, svého muže dokonce vynechala v děkovné řeči. Tehdy bylo všem jasné, že je něco v nepořádku a nikoho nepřekvapilo, když se v roce 2008 provalilo, že herečku podváděl s řadou jiných žen. I přesto všechno Sarah zůstala. Co k tomu dodat?

Pink a Carey Hart

Jejich vztah byl vždycky jako na houpačce. Randili spolu, pak se rozcházeli, vzali se, rozvedli a znovu vzali. V roce 2008 se hojně spekulovalo o tom, že Carey zpěvačku podváděl. Přesto ho nakonec vzala na milost a dnes tvoří jeden z nejkrásnějších párů mezi celebritami. Jeden na druhého pějí ódy a vzájemně se podporují. A jako otce Willow (7) a Jamesona (1) si zpěvačka svého muže nemůže vynachválit.

Tori Spelling a Dean McDermott

Není tajemstvím, že manžel slavné Tori Spelling (45) jí byl nevěrný. Překonat manželovu nevěru stálo Tori hodně práce a mnoho hodin strávených u terapeuta. Rozhodla se ale, že za manželovou špinavou minulostí udělá tlustou čáru. „Lidé mě hodně odsuzovali, že jsem s ním zůstala, ale já si myslím, že se ukážete jako silnější, když se rozhodnete to překonat a zapracovat na vašem vztahu,“ vyjádřila se tehdy Spelling. Tak vidíte, nikdo není dokonalý. Nebylo by ovšem jednodušší, kdyby pánové prostě nepodváděli? ■