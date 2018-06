Tak tady se Mistr pěkně rozparádil: Karel Gott se oblékl do kožichu a takhle to na koncertě rozjel s Leošem Marešem

Karel Gott a Leoš Mareš to pořádně rozjeli. Herminapress

Na velkolepý koncert v O2 areně si pozval i moderátora Leoše Mareše (42). Gott má velký smysl pro humor, a tak s Leošem vtrhl na pódium oblečený do Leošova typického oděvu - kožichu.

Společně s rapujícím Marešem pak nadšený Gott zapěl svou hitovku Být stále mlád. Leošovi se tak splnil jeho velký sen.

„Karel Gott zavolal a pozval mě na svůj koncert v O2 areně. Myslel jsem si, že mi nabízí vstupenky někam na tribunu a byl jsem za ně šťastný. Když mi vysvětlil, že by chtěl se mnou na pódiu udělat nějakou písničku, stáhlo se mi hrdlo podruhé. Vzpomínka na dávný nápad vytryskla jako gejzír. Dnes se můj šestnáct let starý sen stal skutečností. Děkuju MISTŘE. Jen Váš, Leoš z Berouna,“ neskrýval nadšení Mareš. Jak mu to s Karlem Gottem šlapalo na pódiu, se podívejte ve videu.