Máma Štiková jako sexsymbol? Macatá Monika se svlékla úplně donaha a zavařila grafický program

Je nebezpečně sexy, extrémně přitažlivá a muži po ní šílí. To si o sobě myslí Monika Štiková (45). Její sebevědomí ještě stouplo, když nafotila akty, s nimiž by mohla obstát na erotické seznamce. Zájemci by se ale asi hodně divili, kdyby ji potkali v reálu.