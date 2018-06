Josef Zíma (86) si postěžoval na problémy s chůzí: Na jevišti už nemůžu stát, zpívám jedině vsedě!

Josef Zíma bez koncertování nemůže být. Super.cz

„Já si nestěžuju, kdybych neměl nějaké zdravotní problémy, jakože mám, tak bych si nestěžoval vůbec,“ svěřil Super.cz Zíma na křtu knihy Petra Macka s názvem 1968 očima 50 slavných osobností. Do knihkupectví došel zpěvák o holi a každý krok mu činil nemalé potíže.

„V životě by mě nenapadlo, že tady v tomhle věku ještě budu. Ale celkem by to šlo. A dokud vás lidi chtějí vidět a poslouchat, tak o co jde. Dělám takových pět vystoupení do měsíce,“ svěřil Zíma, který i přes špatnou chůzi hýřil skvělou náladou. Koncertování ho čeká dokonce i během léta, ale v menší míře než během celého roku.

„Já už jsem důchodce, tak mám dovolenou pořád, mám pár vystoupení, není toho v létě tolik jako během ostatních měsíců. Ale jsou. Akorát je to trochu náročnější dobelhat se tam. Pro mě je největší problém dostat se k mikrofonu. Dávají mi většinou barovou židličku. Chvíli u toho stojím a pak sedím. Oni to taky mají k stání ti, co na mě chodí, a většinou jsou na tom hůř než já,“ svěřil legendární herec a zpěvák, který spolu se zpěvačkou Evou Pilarovou (78) s radostí knížku, ve které na rok 1968 zavzpomínali, pokřtil. ■