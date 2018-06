Skončila druhá, ale rozhodně bez práce nezůstane: Elišce Ruskové ze SuperStar už se hrnou pracovní nabídky

Eliška byla jednou z nejmladších soutěžících. Michaela Feuereislová

„Druhé místo je úžasné, Tereze jsem to přála, je neskutečná a děkuju každému, kdo mi posílal zprávy, dostaly mě na druhou příčku,“ svěřila Eliška, která má slibnou kariéru před sebou. „Nabídky mi začaly chodit už během soutěže. Teď aktuálně řeším, že bych mohla nazpívat svou vlastní písničku, nebudu zatím prozrazovat, o co jde a s kým, to ale co nevidět zřejmě uslyšíte,“ svěřila Super.cz Rusková.

Křehká brunetka si nyní plánuje po náročné soutěži především odpočinout a užít si léto. „Teď se na chvilinku vrátím do školy a do svého normálního života a od září nastupuji na konzervatoř,“ svěřila Eliška která by ráda pracovala na své sólové hudební kariéře. Uvidíme, zda příležitost, kterou jí SuperStar poskytla, chytne pořádně za pačesy.