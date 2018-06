Nová SuperStar Tereza Mašková prozradila, co plánuje udělat se 2 milióny korun

Tereza je bohatší o dva milióny korun. Michaela Feuereislová

Splnil se jí velký sen. Vítězkou SuperStar 2018 se stala Tereza Mašková (22), která si fanoušky a porotu už od svého prvního vystoupení před televizními kamerami omotala kolem prstu svým fenomenálním hlasem. Přestože o jejím možném úspěchu pochyboval jen málokdo, mladá zpěvačka do poslední chvíle nečekala, že by mohla oblíbenou pěveckou soutěž opravdu vyhrát.

„Nemohu tomu uvěřit, mám pocit, že spím. Pomalu se to snažím vstřebat, nedokázala jsem si to představit, že by se to mohlo opravdu stát a že vyhraji Superstar,“ svěřila Super.cz hned po vítězství Tereza. „Splnil se mi sen a pomalinku mi to všechno dochází,“ dodala Tereza s tím, že už má plány, co se svou výhrou ve výši dvou miliónů korun udělá.

„První co, tak chci za peníze vzít rodinu na dovolenou. Moc bych chtěla na Maledivy. A pak bych asi chtěla peníze vložit do kariéry. Ještě nevím. Teď po soutěži bych ale ráda byla se sestrou a rodinou a trochu si je užila, tohle je ale můj plán a uvidím, jestli to půjde a kolik nyní budu mít práce,“ řekla ještě rozklepaným hlasem mladá zpěvačka, která se zapsala do povědomí také svou růžovou barvou vlasů.

O pracovní nabídky teď nebude mít vítězka SuperStar nouzi. „Už mám nabídky na nahrávání a podobně, ale zatím jsem to ještě neřešila, nevadilo by mi zkusit i muzikál, ale pokud mě to nebude bavit, tak to dělat nebudu,“ svěřila Tereza, která za sebou ve finále nechala Elišku Ruskovou (15) a Karmen Pál-Baláž (19). ■