A zase hokejista! Spolunocležnice Jaromíra Jágra je zamilovaná. Chodí s hvězdou Komety Brno

Lucie Kovandová Super.cz

Kovandová už pár týdnů randí s hokejistou extraligové Komety Brno Petrem Holíkem. "Je to tak, po víc jak roce mám přítele. Jsem zamilovaná. Jsem šťastná a spokojená, jak už dlouho ne," řekla Super.cz Lucie.

"Zatím bych víc neprozrazovala. Postupně to všechno vyplave na povrch samo," upřesnila. Poznali se přes sociální sítě. "Asi to zapříčinilo to, že jsem chodila na kometu, ale poznali jsme se na Instagramu," vysvětlila. "Přišel mi na fotkách sympatický, začali jsme si psát, hrozně jsme si rozuměli, proběhlo pár randíček a je to vztah," usmívá se.

Už spolu dokonce žijí. "Má svůj byt a já tím, že bydlím u rodičů, většinu času trávím u něj. Mám tam kartáček i nějaké to oblečení," dodala s úsměvem. ■