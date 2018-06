Dámy, líbí se vám? Syn Petra Rychlého se ukázal v plavkách před krásnými modelkami

Matěj Rychlý vyměnil krimi za natáčení se sexy kočičkami. Super.cz

Sice na soustředění finalistek soutěží krásy obvykle jezdí reportérky, letos přišla ze strany televize výjimka. Do Rás al-Chajma s Miss Czech Republic poslali reportéra Matěje Rychlého, jehož známe spíš z Krimi zpráv. Prý za odměnu.

"Jestli je to úplně odměna, tím si nejsem jistý. Každopádně je to super, je to pro mě změna. Ale je tady docela dost dřiny, za dva dny jsem naspal osm hodin. Ale je samozřejmě skvělé natáčet s hezkýma holkama v hezkém prostředí," mínil Matěj.

Jednodušší podle něj povídání a natáčení s hezkými děvčaty než s kriminalisty nad mrtvolou prý není. "Když to přeženu, tak mrtvola nikam neuteče a není s ní tak složité pracovat. Holky jsou malinko náladové, ne všechny vědí, jak dávat rozhovory, i když se snažily, a nakonec se s nimi dělalo docela hezky," dodal.

Matěj už si pochopitelně vybral po osobním kontaktu i favoritky soutěže, zatím je ale neprozradil. "Můžu říct, že se mi o trochu víc líbí brunetky než blondýnky, ale úplně nejvíc zrzky, ale ta žádná v soutěži není," smál se a stejně jako finalistky nám také zapózoval v plavkách.

Z krimi, které už na Primě dělá pět let, ovšem do světa šoubyznysu ani po této zkušenosti přesedlat nechce. Jako syn známého herce Petra Rychlého (52) a herečky Pavly Vojáčkové si ho užil dost. "Ale neměl bych problém zase někdy natáčet hezké holky," uzavřel. ■