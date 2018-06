Nudná Čerešňáková? Na finále České Miss zazářila ve zlatých šatech a vystavila vnady

Eva Čerešňáková Super.cz

Eva Čerešňáková vypadala na finále České Miss snad nejlépe v životě. Nikdy neměla lepší postavu a také oblečení, make-up a vlasy. Lidé, co Evu znají, se nestačili divit. Eva na finále České Miss zabodovala!

Oblékla šaty od návrhářky Sandry Markové. "Váhala jsem, jaké zvolit, a když jsem viděla její kolekci pro finalistky, neváhala jsem ani chvilku a šaty jsem si půjčila od ní," řekla Super.cz Eva, která poslední měsíce kvůli stresu hodně zhubla. Vnady jí ale zůstaly.

"Na mě až možná netypický dekolt. Vnady zůstaly, něco tam je, korzet je dostatečně stáhlý, výplň tam není," usmívá se.

Jak je spokojená s novými vítězkami České Miss? "Jsem spokojená. Měla jsem čtyři až pět favoritek, sama jsem váhala. Tak, jak to vybrala porota, se mi to líbí, jsem spokojená. Z většiny se to ztotožňuje i s mým názorem," dodala. ■