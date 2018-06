Kyprá modelka, která válčí s Kardashianovými, vtěsnala přifouknuté křivky do úzkých šatů. Celulitidu ale neschovala

Podobnými outfity je Blac Chyna pověstná. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Po bouřlivém rozchodu s Robem není Chyna u Kardashianových příliš oblíbená. Nyní rodinu navíc dohnala k soudu kvůli tomu, že jí prý zkazila kariéru. Chyna tvrdí, že Kim a její sestry trvaly na tom, aby televizní stanice E! přestala vysílat reality show Rob a Chyna, jinak zruší show Keeping Up With The Kardashians.

Rodina z bývalé striptérky nikdy nebyla nadšená a tvrdila, že toxický vztah, který měli Rob s Chynou, jejich bratrovi vůbec neprospíval. Je pravda, že Rob se z rozchodu málem nadobro zhroutil, zatímco Chyna si ho celkem užívala.

Přestože Chyna od března randí s raperem YBN Almighty Jayem (18), a dokonce se spekulovalo, že je s ním těhotná, stále prý Robovi posílá nahé fotky. Těhotenství sice začátkem května popřela, ale nechala se slyšet, že by do budoucna dvě další děti ještě zvládla. Prvního syna Kinga (5) má s raperem Tygou (28). ■