Sexbombu, kterou proslavila aféra s Ronaldem, šikanují fanoušci kvůli nahotě! Takhle jim odpověděla

S odhalenými fotkami rozhodně nehodlá přestat. Profimedia.cz

Vnadná Playboy modelka Daniella Chavez (32) se proslavila tím, že do světa roztroubila, že spala s Cristianem Ronaldem v době, kdy údajně stále chodil s modelkou Irinou Shayk. Chavez na sebe ráda upozorňuje svými odhalenými křivkami a že má opravdu co ukazovat.

Díky odhaleným fotkám získala na Instagramu doposud 8,4 miliónu sledujících, ne všichni jí ale její slávu přejí. Objevili se už i tací, kteří jí odhalování vyčítají a tvrdí, že to přehání. Těm však odvážná prsatice poslala upřímný vzkaz.

„Nejsem d*vka ani submisivní! Jsem žena, kterou chci být. Nikdy nenechte ostatní, aby vám říkali, co máte dělat se svým tělem! Všichni jsme volní,“ napsala k fotce ve spodním prádle na svém Instagramu. Vypadá to, že se Daniella jen tak svlékat nepřestane. Proč by taky měla, svými dokonalými tvary je proslulá. ■