Její vnady už znáte. Tentokrát Monika Leová vystrčila na večírku zadek v krajkových kalhotkách!

Monika Leová Super.cz

Monika Leová (26) vítala léto v zatraceně odvážných šatech. Bez podprsenky vyráží pravidelně, ale s rozparkem až do pasu ještě venku nebyla. "Je to trošku odvážnější, ale pojištěné to je. Kalhotky jsou trošku úspornější, ale mám je. Podprsenku nemám, to by ani nešlo," řekla Super.cz.