Léto je tady a s ním i sexy outfity! Aneta Vignerová odhalila bříško i dekolt. S přírodními jedničkami nic nevykoukne

Modelka Aneta Vignerová (30) patří k módním ikonám mezi českými kráskami. A rozhodně k tomu přispívá i její spolupráce s návrhářem Michaelem Kováčikem. Ten jí vybral i outfit na párty k 25. výročí společnosti prodávající doplňky do kuchyně.

Aneta vynesla kárované kalhoty a pořádně sexy top, který odkrýval její bříško. "Je teplo, proč se nevyletnit," řekla Super.cz s úsměvem Aneta. "Řešila jsem to s Miškem Kováčikem. Přišla jsem, oblékl mě, má mě v oku, byla to rychlost," doplnila.

Spolupráci s návrhářem si pochvaluje. Ještě se nestalo, že by ho s něčím vyhodila. "To se nestává. Je to tak dobrý, že si nepamatuju, kdy bych něco chtěla změnit. Má mě přečtenou, ví," vysvětluje.

S odhalenými outfity problém nemá. "Tím, že nejsem úplně obdařená, tak si myslím, že nic nekouká, není potřeba. Je to v pohodě," dodala. ■