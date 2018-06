Už zahájil bazénovou sezónu: Marian Vojtko bude denně plavat, aby se vešel do kostýmu Fantoma opery

Marian Vojtko musí kvůli Fantomovi shodit pupek. Super.cz

Naposledy si vyzkoušel kostým pro titulní roli Fantoma opery před Vánocemi. Teď na to nemá Marian Vojtko (45) odvahu, i když už začaly pěvecké zkoušky na muzikál, který se 14. září vrací na jeviště divadla GoJa Music Hall. Nehlídal se a přibral. Vzhledem ke snímkům piva a žebírek, které pravidelně postuje na sociálních sítích, se ani nedivíme.

"Na roli se samozřejmě po dvou letech těším. Kdo by se netěšil. Musím jenom zopakovat, že je to nejlepší muzikál, ve kterém jsem měl možnost hrát, a to už jsem jich dost odehrál," řekl nám Marian. "Ovšem přichází léto, teplo, bazénové hrátky, a já ho budu mít vzhledem ke zkoušení trochu krácené. Ale zase ta práce bude vidět a obecenstvo ji, doufám, ocení, což je pro mě ta největší satisfakce," dodal.

I jako Fantom nosí rozevlátý plášť, bude muset kvůli kostýmu zamakat na figuře. "Tak bazén už jsem odzimoval, budu denně plavat a pupek půjde dolů. V létě ani člověk nemá chuť na ta těžká jídla, takže na mně snad ty kostýmy neprasknou," uzavřel se smíchem Marian. ■