Hvězda show Tvoje tvář má známý hlas je v 7. měsíci těhotenství. Takhle to sluší krásné Markétě Procházkové s bříškem

Markéta Procházková Super.cz

"Cítím se dobře, jsem ráda. Neměla jsem dlouho bříško, nahlásila jsem to jen v divadle, kde to bylo nutné, a včas jsem odešla z jeviště, když to začínalo být vidět," řekla Super.cz Markéta důvod, proč ještě nedávno nikdo netušil, že čeká miminko.

"Byl to dar z nebes, nebylo to plánované. Říkali jsme si, že máme ještě chvíli čas," prozradila na charitativním koncertě Hvězdy andělům v Divadle Na Fidlovačce. Pohlaví miminka zatím s manželem neznají. "Nebudeme to vědět až do konce, chceme překvapení. Ani jména nemáme, výbavičku také ne," dodala Procházková. ■