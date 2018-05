Další kráska z Primy je zasnoubená: Žádost o ruku přišla nečekaně, ona i snoubenec byli v maskáčích

Andrea Košťálová se zasnoubila ve vojenském mundúru. Foto: archiv A. Košťálové

Mohla si už myslet, že se nedočká, ovšem její partner otálel nikoli proto, že by ji dost nemiloval, ale prostě nechtěl žádnou prvoplánovou romantiku. Ale nakonec byla jeho žádost o ruku taky romantická. I když trochu jinak.

Martin Andreu požádal o ruku na sportovním soustředění, které pořádá oddíl, kam oba chodí na kruhový trénink, díky němuž se seznámili. "A před dvěma roky jsme se dali právě na téhle akci dohromady a zamilovali se do sebe. Stejně jako tehdy to bylo i teď s vojenskou tematikou a Martin měl na sobě dokonce stejné maskáče," vyprávěla nám Andy.

"Martin zařídil, že na soustředění přijeli i všichni naši společní kamarádi, takže když jsem řekla ano a oba jsme u toho byli v těch maskáčích a na hlavách měli barety, vrátili jsme se mezi ně, tak všichni jásali, bouchlo se šampaňské a začal mejdan, který trval až do rána. A do roka a do dne si ho na naší svatbě zopakujeme, " slíbila Andrea. ■