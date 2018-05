Fotky ze svatby Hugha Granta: Je tahle podivnost opravdu jeho snubní prsten?

Pár měl maličkou svatbu v Chelsea. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Hugh Grant (57) do toho konečně praštil se svou dlouholetou přítelkyní Annou Eberstein (39) a svět to stále nemůže rozdýchat. Všichni, včetně hercových přátel, totiž počítali s tím, že zůstane na věky svobodný. Skromný obřad v Chelsea za přítomnosti rodiny a přátel se, zdá se, povedl. Pár vypadal opravdu šťastně a dokonce ukázal prstýnky.

Jak se říká, že jeden prsten vládne všem, tak to pravděpodobně bude ten Hughův. Se zvláštním prstenem totiž vypadá opravdu jako Pán prstenu. Zatímco Anna zvolila klasiku, Hugh si navlékl něco, co mu nejspíš poslal Ozzy Osbourne, jinak si to neumíme vysvětlit. Asi to má symbolizovat zkrocení divokého muže.

Pár pojal svatbu velmi diskrétně a vkusně. Koneckonců jsou spolu už nějakou dobu a mají tři děti. Poslední potomek přišel na svět letos v březnu a na veřejnost to propálila Hughova bývalka Elizabeth Hurley (52), která je s hercem dodnes velká kamarádka. ■