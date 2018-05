Tohle nikdo nečekal: Orlando Bloom se na veřejnosti před svou milou svlékl donaha!

Orlando se prostě rád vystavuje nahý. Profimedia.cz

Hollywoodsý krasavec Orlando Bloom (41) nemá problém se svlékáním na veřejnosti. I jeho přítelkyně Katy Perry (33) už je na to celkem zvyklá. Tentokrát to ale udělal přímo na prknech, která znamenají svět.

V jednom z londýnsých divadel si na jevišti svlékl pyžamo a divákům se poštěstilo vidět jeho chloubu. Svlíkačka je sice součástí role ve hře Killer Joe, ale i tak je to odvážné gesto, když jste Orlando Bloom. Jeho přítelkyně Katy navíc prý celou dobu seděla v hledišti. Ne, že by jí tedy ukázal něco, co už před tím neviděla.

Orlando to má prostě na háku. Ostatně, pokud se nemáte za co stydět, může vám být srdečně ukradené, jestli váš penis obletí sociální sítě a uvidí ho celý svět. Bloom je totiž svým mužstvím pověstný. Nikdo se tedy nemůže divit, že se k němu Katy vrátila. Možná usoudila, že nic lepšího už stejně asi nenajde. ■