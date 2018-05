Tak tohle je katastrofa! S tímto žalostným výkonem se Charlotte Štiková chystá na casting do muzikálu

Charlotte se chce vydat na dráhu zpěvačky. Video: archiv FTV Prima

Ta se totiž pochlubila rodině tím, že by ráda prorazila ve světě hudby. „Charlotte už nějakou dobu povídala o tom, že by zpívala. Jenže když jsem jí kdykoli řekla, ať něco zazpívá, tak to odmítla, že se stydí,“ svěřila na kameru Ornella Koktová (25). To však netušila, že její mladší sestra před televizními kamerami sebere odvahu a předvede, s čím se chystá vyrazit na casting do muzikálu.

Ze zpěvu, kterým Charlotte rodinu rozhodila, byl nejvíce překvapen Josef Kokta (61), někdejší majitel hudebního vydavatelství. „Vydával jsem kapely a vydával jsem zpěváky, takže muzika mě zajímala hodně a tohle prostě bylo o ničem,“ zhodnotil Pepa pěvecký výstup. ■