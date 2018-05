Líbánky nanečisto? Muzikálový krasavec vyrazil se svou snoubenkou na romantický výlet, hádejte kam!

Zpěvák si užil romantický výlet. Foto: archiv P.Pechy

Viděli jsme Louvre, Sacre Coeur, Versailles, Eiffelovku, Moulin Rouge, a dokonce jsme bydleli přímo na Montmartru, takže jsem si vlastně i pracovně prochodil místa, která jsou spojena s muzikálem Muž se železnou maskou, ve kterém hraji. Moc jsme si tento výlet s mou přítelkyní Katkou užili, nikdy jsem nečekal, že budeme tak ohromeni Eiffelovkou. Když se večer celá rozzáří, je to děsně romantické,“ sdělil Super.cz Peter a prozradil, na kdy svatbu plánují.

„Zasnoubeni jsme sice už od loňských Vánoc, ale svatbu plánujeme až na příští rok. Chceme si všechno v klidu připravit a užít si to co nejvíc,“ prásknul nám Peter, který při odletu z Francie zažil horkou chvilku. „Málem jsme nestihli letadlo. Autobus, který nás měl odvézt na letiště, nejel, tak jsme museli jet dalším. A ten kvůli zácpám a stávce v Paříži jel na letiště místo plánovaných 20 minut celou hodinu. Takže to byla scéna jako z filmu. Sprintovali jsme přes letiště, halu a přímo do letadla,“ prozradil zpěvák. ■