Tydýt a blbá blondýna nekončí. Pavlásek a Pazderková točí další díly pořadu, kterému vděčí za popularitu

Pazderková je blbou blondýnou i se zrzavou kšticí. Super.cz

Po dlouhé době Lukáš Pavlásek (39) a Iva Pazderková (38) natáčejí nové díly pořadu Na stojáka. Komici sice vystupovali na nejrůznějších stand up show a zvládli až 180 představení za rok, ale nyní se po pěti letech vrací k pořadu, díky kterému oba vešli ve známost. „Do té doby jsme jezdili a před diváky vystupovali živě,” vysvětluje Pazderková.

V pauze mezi natáčením, které se odehrávalo ve Švandově divadle, jsme se komiků ptali, jestli se vystupování před kamerou nějak zásadně liší od toho před živým publikem. „Když člověk jen tak vystupuje, tak může být uvolněnější, protože ví, že to není nikde zaznamenané. Při natáčení trošičku zafunguje, že pak existuje záznam. Člověk se někdy tak snaží, aby to bylo perfektní, že pak může udělat nějakou chybičku,” vysvětluje Pavlásek a Pazderková ho doplňuje s humorem: „Je to daleko větší stres. Já už jsem dneska dvakrát zvracela.”

Zůstane Pavlásek u své role ’tydýta’? Bude si Pazderková dál hrát na ’blbou blondýnu’? „Já už několik let vystupuju sám za sebe bez jakýchkoli postav,” říká Pavlásek. „Já jsem se nevymanila. Pořád jsem v postavě, i přestože mám jinou barvu vlasů, tak jsem pořád intenzivně blbá a schovávám se za postavu,” říká Iva Pazderková a Lukáš Pavlásek k tomu dodává: „Ono to často není ani postava.” ■