Václav Upír Krejčí se pochlubil dcerou: Díky krásce s dredy až do pasu prý mládne

Václav Upír Krejčí vyrazil do kina s dcerou. Foto: Falcon

Na premiéru nejnovějšího filmového dobrodružství z předaleké galaxie dělala Václavu Upírovi Krejčímu doprovod dcera Klára. Nebo spíše on dělal garde jí.

Známý český komik totiž nepatří k fanatickým fanouškům Star Wars. Na dohánění restů ale není nikdy pozdě. Krejčí na stará kolena rozšiřuje své divácké obzory. A prsty v tom má jeho půvabná dcera s dredy až do pasu.

„Je to moje Star Wars premiéra! V životě jsem neviděl ani jeden díl! Ale Klárka mě k tomu dokopala, ta to zbožňuje. Díky ní vlastně dělám všechny ty mladistvý věci, díky ní mládnu!“ pochlubil se herec na premiéře filmu Solo: Star Wars Story, který právě vstoupil do českých kin.

Na premiéru očekávaného trháku, v němž omlazeného Hana Sola místo Harrisona Forda ztvárnil Alden Ehrenreich, dorazila spousta domácích celebrit. Kromě samotného filmu se mohly vyfotit s oblíbenými hrdiny ze sci-fi ságy z masa a kostí. K fanouškům Star Wars patří Jakub Kohák, Tonya Graves, Denisa Pfauserová či Natálie Grossová. ■