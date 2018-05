Bára Basiková se pochlubila dcerami: Jsou úspěšné v jiných oborech než maminka

Bára Basiková promluvila o svých dětech. Super.cz

Na křtu desky Slzy zpěvačky Báry Basikové (55) nechyběly ani její dospělé dcery Anna a Marie. Obě už mají vlastní životy, ale maminku přišly podpořit. Jen syn Theodor chyběl, což Bára vysvětlila tím, že má důležitý trénink a stejně by ho taková akce nebavila.

Bářiny dcery se tak úplně nepomamily. Anička pracuje jako novinářka v prestižním módním časopise. "Novinařinu provozuje už delší dobu, do toho studuje další vysoké školy. Máme za sebou i společné rozhovory, ale také spolu různé věci konzultujeme, protože já jsem také velký lingvista, literární blázen a češtinář. Když dělala diplomku, tak jsem jí i s něčím trochu poradila. Ale musím říct, že je skvělá a velice talentovaná," svěřila Bára.

"Maruška pracuje v jednom krásném hotelu na Malé Straně. Sice krásně zpívá, ale nechce se tomu věnovat. Nechtěla se tomu věnovat nikdy. Ale když je někdy nějaká příležitost anebo soukromý večírek, tak si spolu zazpíváme," doplnila Bára. My toho ostatně před dvěma roky byli svědkem.

A jak je to zatím se zájmy nejmladšího Theodora? "Asi bude spíš na sporty. Ale teď chodí na bicí a na kytaru. Snažím se ho brát do divadla a na výstavy a koncerty. Hudbu má strašně rád a výborně tančí. Ale sport mu asi půjde nejlíp. Každopádně se ho budeme snažit podporovat ve všem, o co bude mít zájem," uzavřela zpěvačka. ■