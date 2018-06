Matěj Dejdar je kopií svého otce Martina, zahráli si i stejnou postavu ve filmu. Co herec na synův výkon říká?

Dejdar se snaží svým ratolestem otevřít obzory a rozhodně je do ničeho netlačí. Super.cz

V tomto roce natočil Martin Dejdar (53) tři filmy a vždy se v nich uplatnili také jeho potomci, dcera Sára (13) a syn Matěj (19). „Je to náhoda, a když to přišlo, tak jsem si říkal, proč to nezkusit,” říká Martin Dejdar.

Dejdar se snaží svým ratolestem otevřít obzory a rozhodně je do ničeho netlačí. „Je to na nich, co si z toho vezmou. Dcera k tomu prostředí nepřilnula a rozhodně to nevypadá, že by najednou toužila stát se herečkou. Matěj točil jen krátce, tomu se nedá říct velká zkušenost,” říká Martin Dejdar.

S dcerou Sárou si herec zahrál v pohádkovém filmu Dukátová skála, se synem Matějem ve filmu Kluci z hor. Před kamerou se ale nepotkali. „Obsadit Matěje byl vlastně nápad Jirky Lábuse, ze zoufalství. Matěj hrál mě jako mladého, takže jsme se před kamerou ani nesetkali, ale je to fajn, protože ten film je fakt dobrý. Takže i kdyby už nikdy nic nehrál, tak potom jednou může svým dětem ukázat, že se objevil v dobrém filmu,“ řekl herec, který pochválil i synův výkon.

„Mě opravdu překvapil. Tam se nedá moc mluvit o nějakém výkonu, byl to jeden natáčecí den, pár záběrů, to se nedá nějak moc hodnotit. Ale byl přesvědčivý, uvěřitelný, a to si myslím, že je podstatné u filmu. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby měl říct něco na jevišti, tam by to třeba byla tragédie, ale ten film je v tomto smyslu milosrdný,“ dodal Dejdar.

Devatenáctiletý Matěj hrál Martinovu o dvacet let mladší verzi. Šlo to velmi snadno, protože mladý hokejista je přesnou mladou kopií svého tatínka. „Moje fotky pořízeném v jeho věku devatenácti dvaceti let jsou skoro identické. Na jedné Matěj dokonce ani nepoznal, že to není on sám,” smál se Dejdar, který je jako otec samozřejmě spokojený, že mu je jeho potomek průkazně podobný. „Samozřejmě je to prima,” culil se Martin Dejdar. ■