Hezounek ze Zlaté mládeže 2 Petr Mareš: Kolega ho obvinil ze lži o své orientaci

Protagonista pořadu Zlatá mládež 2 Petr Mareš Foto: archiv České televize

Přestože se na obrazovce prezentuje Petr Mareš jako příležitostný herec a moderátor, který je také politicky činný ve hnutí ANO, podle jeho kolegy z reality show Zlatá mládež 2 je na tom jen minimum pravdy. Youtuber MikeJePán, který ve svých videích nadává městským policistům a díky tomu má jeho internetový kanál tisíce odběratelů si se svým kolegou příliš do oka totiž nepadnul.

"V pořadu se prezentoval tak, že má přítelkyni a podobně. Je to ale celé lež, je homosexuál, když jsme byli v Indii, tak si přes seznamku Grinder domlouval rande s muži,“ svěřil Super.cz známý youtuber, který na účastníkovi pořadu nenechal nit suchou. „Díky bohu mohu na rozdíl od Petra Mareše dělat solidní práci,“ svěřil MikeJePán.

O Petrovi, který vystudoval soukromou vysokou školu a pracuje jako office manager v jedné marketingové společnosti, pochybuje ve všech směrech. „Nesedl jsem si s Petrem, neboť už od prvního dne v každé druhé větě lhal, nejdříve to byl zástupce Adriany Krnáčové, pak najednou office manager, pak najednou vegan, poté vedoucí politické kampaně, a nakonec jsem v Indii zjistil, že prostě š*ká za peníze a dluží všude, kam se podíváš,“ dodal youtuber.

Petr nejdříve na zprávy ohledně celé situace nereagoval, následně se ale rozhodl poskytnout vyjádření. „Zajímalo by mě, na čem tato tvrzení zakládá. Své příjmy a finance nemám problém kdykoliv doložit. Nevidím sebemenší důvod, proč bych měl dělat prostituci, jak pan Oganesjan tvrdí. Je to směšné a ubohé, tyto pokusy, jak někoho urazit či pomluvit, a to zrovna z jeho strany,“ napsal Extra.cz Petr Mareš. ■