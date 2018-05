Zpívat i předvádět se vlastně stydí: Aneta Vignerová zahaluje dekolt, ale zkracuje sukně

Aneta Vignerová nosí vysoko zapnuté šaty, ale v hodně krátké délce. Super.cz

Bavili jsme se o tom, že každá z finalistek má svoje určité kouzlo. To, jaké měla ona sama, nedokáže Aneta přesně specifikovat, ale aspoň se o to pokusila. "Asi to byla celková osobnost. Svoji roli sehrály i zkušenosti v modelingu. Pracovala jsem i ve světě, takže jsem měla angličtinu, která byla předpokladem k vyslání na světovou soutěž. A celkem šikovně jsem ve volné disciplíně zazpívala," vypočítala.

Zpěvu by se ovšem na rozdíl třeba od Jitky Boho (26), která se z vítězky Miss a modelky stala zpěvačkou, věnovat nechtěla. "Až tak ambiciózní nejsem. Odchodím si přehlídky, občas udělám nějaký rozhovor, ale čím jsem starší, tím víc jsem stydlivá. Nervozita hodně pracuje. Tehdy to byla spíš náhoda, že jsem plácla, že bych mohla zazpívat a režisér Jiří Adamec se toho chytnul. Přitom moje jediná zkušenost bylo karaoke po pár sklenkách vína," smála se Aneta.

Ostatně toho, že je stydlivější, a už ji málokdy potkáme v nějakých sexy dekoltech, jsme si všimli i my. Na této akci měla šaty zapnuté až ke krku. "Nechci, aby to vypadalo vulgárně. Buď výstřih anebo krátká sukně A ty mě v poslední době baví víc," krčila rameny Vignerová. ■