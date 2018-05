Její hubnutí nepřišlo zase tak přirozenou a pohodovou cestou. Hvězdu Ulice nutil shazovat kila producent

Cesta za zdravou a štíhlou postavou byla trnitá. Michaela Feuereislová

Biatlonistka Gabriela Koukalová začala hubnout kvůli svému bývalému trenérovi a došlo to prý až tak daleko, že trpěla poruchami příjmu potravy. Podobné to měla také herečka Patricie Solaříková (29), která začala bojovat s váhou až na základě popudu jiného muže. Pro hvězdu nekonečného televizního seriálu Ulice byla prvotním popudem drsná slova producenta.

„Producent si mě zavolal a řekl: ’Páťo, chtělo by to zhubnout’. Tím to celé začalo,“ svěřila se Solaříková v pořadu Host Frekvence 1. „Fakt to bylo těžké. Já jsem nechtěla před někým jíst. Sladkosti jsem jedla potají. Čím víc to bylo natajno, tím víc jsem z toho měla výčitky,“ prozradila herečka v rádiu. Nakonec se jí podařilo kila shodit až ve chvíli, kdy si řekla, že váha je její věc.

Teď už je opět se svojí postavou spokojená. „Taky to mohlo dopadnout poruchou příjmu potravy,“ dodala hvězda seriálu Kadeřnictví na Stream.cz s tím, že je ráda, že není psychicky slabší jedinec. ■