Ewa Farna v SuperStar prozradila, komu závidí hubenější postavu

Ewa Farna vystoupila v SuperStar. Foto: reprofoto TV Nova

Čekání na výsledek diváckého hlasování zpestřila svou písní Na ostří nože. Nervozitu soutěžících vnímala, i když sama byla v opačné roli. Před pěti lety výkony hodnotila společně s Ondřejem Soukupem a Pavolem Haberou.

S druhým z nich se v SuperStar opět setkala a Leoš Mareš se jí zeptal, jak se jim spolupracovalo. „Mě vždycky štvalo, že je víc opálený než já. A hubenější než já,“ pobavila oplácaná Ewa všechny přítomné. Co se váhy týče, s Haberou se opravdu nemůže srovnávat.

„Tou soutěží teprve všechno začíná. Ta práce začíná až potom. A je to jenom na vás, jaký repertoár si najdete a co budete dělat. To je to nejdůležitější, co vás bude formovat dál,“ vzkázala soutěžícím předtím, než se dva z nich museli se SuperStar rozloučit.

Příští týden se divákům předvede postupující šestka - Petr Borkovec, Tereza Mašková, Jakub Pružinský, Karmen Pál-Baláž, Aneta Horňáková a Eliška Rusková. ■